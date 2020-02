Premier: imbattibile Arsenal ferma Ancelotti. United e Wolves fanno tris

Nella 27a giornata Everton sconfitto per 3-2 dai Gunners, mai sconfitti nel 2020. Successi interni per Manchester United e Wolverahmpton. Questa sera alle 21.00 Liverpool-West Ham

Si ferma la corsa di Carlo Ancelotti in Premier League. Il suo Everton ha perso per 3-2 in casa dell'Arsenal, nel match valido per la 27a giornata. Toffies in vantaggio dopo appena 1' con il solito Calvert-Lewin. La rimonta dei Gunners con Nketiah al 27' e doppietta di Aubameyang al 33' e al 46'. Nel recupero del primo tempo il momentaneo 2-2 di Richarlison. In classifica, l'Arsenal, imbattuto nel 2020, scavalca proprio l'Everton al nono posto con 37 punti contro i 36 dei ragazzi di Ancelotti.

Vittorie di Manchester Utd e Wolverhampton nelle due partite pomeridiane. Ad Old Trafford, i Red Devils hanno battuto per 3-0 il Watford con le reti di Bruno Fernandes su rigore al 42', Martial al 58' e Greenwood al 75'. Un successo che proietta il Manchester al quinto posto in classifica con 41, a scapito del Tottenham dell'ex Jose Mourinho. Vittoria casalinga anche per i Wolves, 3-0 ai danni del Norwich con la doppietta di Jota (19' e 30') e gol di Jimenez al 50'. In classifica Wolverhampton ottavo con 39 punti mentre il Norwich resta all'ultimo posto alle spalle del Watford.

