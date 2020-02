Premier, il Manchester United espugna 2-0 Stamford Bridge

Il Manchester Utd si impone per 2-0 in casa del Chelsea, nel posticipo della 26a giornata di Premier League. Le reti di Martial che gira di testa al 45' e Maguire al 66' che sempre di testa incorna il pallone della vittoria. Anche i padroni di casa segnano due volte, con Zouma e Giroud, ma in entrambi i casi il VAR annulla i gol degli uomini di Lampard. In classifica, United settimo a quota 38 punti mentre i Blues restano al quarto posto con 41.

