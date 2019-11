Premier, il Liverpool piazza il tris al City. Rullo Chelsea, Leicester sogna di nuovo

Se il Liverpool cercava la consacrazione tra i confini britannici, quale occasione migliore di questa. I Reds abbattono anche l'ostacolo Manchester City e consolidano il primato in classifica con uno strepitoso 3-1. La squadra di Pep Guardiola patisce il clima infernale di Anfield che dopo sei minuti può già esplodere, sul destro di Fabinho che fulmina Ederson da fuori area. Al 13' il raddoppio siglato da Salah, di testa e in corsa, spiana la strada verso l'ennesimo successo della banda Klopp. E poi Manè che da uomo assist - con il cross decisivo sul secondo gol casalingo - si trasforma in match winner e di nuovo di testa buca il portiere raccogliendo il traversone di Henderson che vale il tris al 51'. Non basta al City, ora quarto, il gol, pur bello, di Bernardo Silva che al 78' trova un angolo improbabile di sinistro e firma il gol della bandiera, nonché la resa dei Citizens. Forse anche per la corsa al titolo.

Quarta vittoria consecutiva per il Leicester che supera 2-0 l'Arsenal e aggancia momentaneamente il secondo posto in classifica con 26 punti. Decisive per le Foxes le reti di Vardy, che al 23' insacca di destro da due passi, e di Maddison, che al 30' di collo pieno centra l'angolino basso di sinistra. E c'è chi è già pronto a scommettere su una nuova favola al King Power Stadium.

Continua anche la striscia vincente del Chelsea. I Blues s'impongono 2-0 sul Crystal Palace a Stamford Bridge. Le reti tutte nella ripresa: guizzo di Abraham al 52', raddoppio di Pulisic al 79'. Ottava vittoria in campionato, la sesta consecutiva, per il Chelsea che si porta al secondo posto a in coabitazione con il Leicester.

I risultati della 12a giornata:

Norwich 0-2 Watford

Chelsea 2-0 Crystal Palace

Newcastle United 2-1 Bournemouth

Burnley 3-0 West Ham United

Tottenham Hotspur 1-1 Sheffield United

Southampton 1-2 Everton

Leicester 2-0 Arsenal

Wolverhampton 2-1 Aston Villa

Manchester United 3-1 Brighton & Hove Albion

Liverpool 3-1 Manchester City

