Premier, il City travolge l'Arsenal. United bloccato, Liverpool incontenibile

Il Manchester City travolge fuori casa l'Arsenal per 3-0 e mantiene con 35 punti il terzo posto in Premier League a quattro lunghezze dal Leicester e a 14 dal Liverpool. La formazione di Guardiola chiude i conti nel primo tempo con la doppietta di De Bruyne al 2' e al 40' e la rete di Sterling al 15'. L'Arsenal è ora al nono posto fermo a 22 punti.

Il Tottenham di Mourinho vince a tempo scaduto in casa dei Wolves per 2-1 e sale al quinto posto in classifica a 26 punti. In gol con Lucas all'8' nella ripresa viene raggiunto dalla rete di Traorè ma nel finale trova il gol vittoria con Vertonghen al 91'. Il Manchester United viene invece bloccato in casa dall'Everton per 1-1. I Red Devils sotto per una autorete di Lindelof al 36' riescono a recuperare al 77' con Greenwood. Il Manchester è ora al sesto posto con 25 punti.

Incontenibile Salah. L'asso egiziano del Liverpool firma una doppietta nel match contro il Watford, ultimo in classifica, battuto per 2-0. L'egiziano va a segno al 38', poi al 90' di tacco chiude i conti.

Il Leicester, secondo in classifica, non va oltre l'1-1 in casa contro il Norwich: il solito Pukki porta in vantaggio i canarini al 26', un autogol di Krul regala il pari alle Foxes al 38'. Il Liverpool ringrazia e vola a +10. Forse stanco per le fatiche in Champions, il Chelsea perde a sorpresa in casa contro il Bournemouth: Gosling all'84' firma l'1-0. Nelle altre due gare, vittorie casalinghe del Burnley e dello Sheffield Utd rispettivamente sul Newcastle (1-0) e Aston Villa (2-0).

I risultati della 17a giornata di Premier. Arsenal-Manchester City 0-3, Manchester Utd-Everton 1-1, Wolves-Tottenham 1-2, Southampton-West Ham 0-1, Burnley-Newcastle 1-0, Chelsea-Bournemouth 0-1, Leicester-Norwich 1-1, Sheffield Utd-Aston Villa 2-0, Liverpool-Watford 2-0

