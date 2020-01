Premier, "fermate il VAR ora!": la rabbia dei tifosi del Palace

I tifosi del Crystal Palace, squadra di Premier League, si sono presentati sugli spalti con uno striscione che esprime il loro dissenso, non nei confronti della squadra di Roy Hodgson - attualmente nona in classifica - ma contro il VAR. "Killing the passion. Killing the atmosphere. Killing the game. End VAR now", ovvero "Sta uccidendo la passione. Sta uccidendo l'atmosfera. Sta uccidendo il gioco. Fermate il VAR ora", è quel che si legge sui cartelli esposti dai tifosi delle Eagles, che sembrano non aver assolutamente digerito la scelta arbitrale a loro sfavore nel match di FA Cup perso contro il Derby Country.

Nell'ultima gara di coppa inglese, valsa l'eliminazione per mano dei Rams, i londinesi si erano ritrovati in svantaggio di gol e di uomini per via dell'ammonizione di Milivojevic, poi corretta a espulsione dall'arbitro dopo aver consultato il VAR. Netta la presa di posizione dei supporters del Palace - che, ironia della sorte, hanno beneficiato nell'ultimo match di campionato, terminato 1-1 con l'Arsenal, di una decisione del VAR che ha espulso Aubameyang - non hanno tardato a far sentire la propria voce riguardo a un tema che tiene banco da molto tempo in tutte le leghe calcistiche che hanno deciso di dotarsi della tecnologia arbitrale.

