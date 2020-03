Premier: Everton, pari e polemiche con lo United. Ancelotti espulso, Mourinho ko

Nella 28a giornata i Toffees fanno 1-1 con i Red Devils: VAR annulla un gol a Calvert-Lewin; rosso per Ancelotti. Sconfitta interna per il Tottenham con il Wolverhampton

Due le partite giocate nel pomeriggio, valide per la 28a giornata di Premier League. A Liverpool, l'Everton di Carlo Ancelotti ha pareggiato per 1-1 in casa con il Manchester Utd. Tutte nel primo tempo le reti: padroni di casa in vantaggio con con il solito Calvert-Lewin al 3', pareggio al 31' di Fernandes. Nel finale lo sempre Calvert-Lewin si vede annullare il gol vittoria per fuorigioco dubbio di Sigurdsson. La decisione del VAR scatena le polemiche di Carlo Ancelotti, espulso a fine gara.

Un risultato utile ai Red Devils, che restano al quinto posto in classifica con 42 punti in lotta per la Champions League. La squadra di Solskjaer, però, viene raggiunta dai Wolves corsari per 3-2 in casa del Tottenham. Non sono bastate agli Spurs le reti nel primo tempo di Bergwijn al 13' e Aurier al 45'. Di Doherty al 27', Jota al 57' e Jimenez al 73' le reti ospiti. Un ko pesante per la squadra di Mourinho che scivola al settimo posto a -2 da United e Wolves.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata