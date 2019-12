Premier, Everton manda ko il Chelsea. Poker Leicester, derby di Manchester allo United

Tonfo del Manchester City che perde 2-1 in casa nel derby con lo United e sprofonda a -14 dalla capolista Liverpool, restando fermo a 32 punti. I Red Devils ipotecano la vittoria nel primo tempo, grazie alle reti di Rashford su rigore e di Martial. Nella ripresa Otamendi accorcia le distanze a cinque minuti dalla fine ma il risultato non cambia più.

Nell'attesa di trovare un nuovo allenatore, l'Everton - guidato ad interim da Duncan Ferguson dopo l'esonero di Marco Silva - rialza la testa battendo 3-1 il Chelsea di Lampard. Richarlison sblocca il risultato al 5', la doppietta di Calvert-Lewin stende definitivamente i Blues nella ripresa. Di Kovacic al 7' del secondo tempo il gol del momentaneo 2-1. I Toffees, dopo tre sconfitte di fila, tornano così al successo a salgono a 17 punti, mentre i londinesi, attualmente quarti, restano fermi a 29.

Il Liverpool vince ancora con un netto 3-0 in trasferta sul Bournemouth. A segno Oxlade-Chamberlain e Keita nel primo tempo e Salah nella ripresa. Vince e convince anche il Tottenham di Mourinho, che strapazza il Burnley 5-0: doppietta per Kane, in gol anche Son, Sissoko e Lucas Moura. Gli Spurs salgono così a 23 punti agganciando il Wolverhampton al quinto posto.

Il Leicester vince ancora e tiene il passo della capolista Liverpool calando il poker in casa dell'Aston Villa. Doppietta per Vardy, a segno anche Iheanacho ed Evans. Di Grealish nel recupero del primo tempo la rete del momentaneo 2-1. Le Foxes rinforzano così il secondo posto in classifica, davanti a City e Chelsea e si riportano a meno otto dalla capolista, a 38 punti.

I risultati della 16a giornata. Brighton-Wolves 2-, Aston Villa-Leicester 1-4, Newcastle-Southampton 2-1, NorwichSheffield Utd 1-2, Manchester City-Manchester Utd 1-2, Bournemouth-Liverpool 0-3, Tottenham-Burnley 5 -0, Watford-Crystal Palace 0-0, Everton-Chelsea 3-1, West Ham-Arsenal (09/12, ore 21.00​)​​​​​​

