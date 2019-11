Premier, Andre Gomés: terribile infortunio. Son non si da pace

Terribile episodio all' 80' del match domenicale di Premier League tra Totthenam e Everton: Heng Min Son, sudcoreano attaccante degli Spurs, viene espulso per un'entrata in scivolata su André Gomes che rimane con la gamba piantata sul terreno di gioco. Resosi conto della gravità dell'infortunio, che ha costretto il centrocampista portoghese dell'Everton ad uscire dopo qualche minuto in barella, tra l'apprensione dei giocatori e del pubblico, Son si è messo le mani nei capelli ed è scoppiato in lacrime dalla disperazione.

Al termine della gara, decisa dal gol allo scadere di Tosun con dedica al compagno che rimarrà lontano dai campi per molto tempo, Dele Alli, l'autore del gol che aveva dato il vantaggio agli ospiti dichiara: "Non ho voluto guardare quello che è successo a Gomes. Son, non riesce ad alzare la testa, ha pianto a dirotto nello spogliatoi, ma non è colpa sua. È una delle persone più belle che io conosca". "Anche i giocatori dell’Everton sono venuti nello spogliatoio per consolarlo" rivela il tecnico degli Spurs, Pochettino, che giudica il cartellino rosso al suo giocatore 'ingiusto'.

