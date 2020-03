Portogallo, le gare dei professionisti si giocano a porte chiuse

Anche il calcio portoghese si ferma per l'emergenza coronavirus. In una nota la Federcalcio lusitana informa che "il comitato di emergenza istituito per monitorare l'impatto del Covid-19 sui nostri eventi", ha deciso di far svolgere "tutte le partite delle competizioni calcistiche professionistiche a porte chiuse". Il comitato "continuerà a monitorare la situazione".

