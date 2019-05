Porto, infarto per Casillas: operato d'urgenza, è fuori pericolo

Il portiere ex Real Madrid si è sentito male in allenamento ma è stato prontamente soccorso

Grande paura per Iker Casillas. Il portiere del Porto, storico ex di Real Madrid e nazionale spagnola, campione del mondo 2010, ha accusato un infarto durante l'allenamento con la squadra. Ora "sta bene, le sue condizioni sono stabili e ha risolto il problema cardiaco", rassicura la squadra.

Casillas si è sentito male ed è stato prontamente ricoverato in ospedale ad Oporto, dove è stato sottoposto ad un intervento d'urgenza. Il club lusitano conferma che il giocatore "ha sofferto di un infarto miocardico acuto". "La seduta - si legge - è stata prontamente interrotta per fornire assistenza al giocatore", attualmente ricoverato all'ospedale. Il 37enne giocatore è al Porto dal 2015 e ha appena rinnovato il suo contratto per un'altra stagione.

Anche il Real Madrid "vuole trasmettere il più pieno sostegno al suo amato capitano Iker Casillas". Si legge in una nota: "Casillas ci ha insegnato nel corso della sua carriera a superare le sfide più incredibili, contribuendo in modo significativo ai trionfi del nostro club. Ci ha insegnato che l'arrendersi non si adatta alla nostra filosofia di vita e ci ha dimostrato innumerevoli volte che rimanere forti durante le sfide più difficili è l'unica strada verso la vittoria".

Tanti i messaggi di auguri e pronta guarigione indirizzati all'ex portiere della nazionale spagnola, compreso quello del Barcellona, storico rivale del Real: "Sii forte! I nostri migliori auguri per un recupero rapido e completo", il tweet del club blaugrana

