Pogba al Real: apertura dello United. Anche Kroos nell'operazione

L'avventura di Paul Pogba al Manchester United si concluderà a fine stagione. Ne è sicuro il 'The Sun' che spiega come il rapporto tra club e giocatore sia ai minimi termini. In questa stagione il centrocampista da fine settembre ha fatto solo due apparizioni a causa di un infortunio alla caviglia. Ora la nuova ricaduta, subito dopo esser rientrato, che lo terrà fuori per tutto gennaio. Il Real Madrid, secondo il tabloid britannico, resta la destinazione più probabile. Nell'operazione potrebbe essere coinvolto Toni Kroos, da sempre pallino dei Red Devils. La società inglese è anche disposta ad abbassare le proprie pretese per il prezzo del cartellino: rispetto ai 180 milioni di quest'estate per portare via Pogba da Manchester potrebbero bastarne 'appena' 120.

