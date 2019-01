Milan, è fatta per Piatek: il giocatore atteso in città. Higuain pronto per il Chelsea

Affare fatto col Genoa che riceverà 35 milioni tutti in un'unica soluzione. Per il polacco un contratto di cinque anni a due milioni più bonus. L'argentino partirà per Londra mercoledì mattina

di Lorenzo Pastuglia

Venerdì il primo incontro per gettare le basi, martedì pomeriggio l'affondo decisivo e l'accordo tra Genoa e Milan: Krzysztof Piatek è un nuovo giocatore del club rossonero. Al club di Preziosi andranno 35 milioni di euro tutti in un'unica soluzione (escluse le ipotesi Bertolacci e Halilovic in Liguria). Al giocatore un contratto di cinque anni a due milioni di euro a stagione più bonus, uno stipendio più alto rispetto a quanto percepiva al Genoa (500mila a stagione, più 100mila di bonus e 10mila per ogni gol realizzato). L'attaccante polacco è atteso a Milano già nella serata di martedì, pronto a sostenere le visite mediche la mattinata del giorno seguente. A mettere tutto nero su bianco sarà la firma sul contratto.

Higuain deluso dopo la sconfitta in Supercoppa italiana contro la Juventus a Gedda

L'arrivo di Piatek sblocca la partenza di Gonzalo Higuain in direzione Chelsea. La partenza per Londra è fissata per mercoledì mattina. La storia d'amore tra l'argentino e i rossoneri non è mai sbocciata. Anzi, è stata solo sofferta. All’origine di tutto ci sarebbe stata una scarsa chiarezza sul suo rinnovo a giugno. Il 'Pipita' era convinto del suo riscatto, mentre i paletti Uefa sul Fair Play finanziario e il rendimento non all’altezza delle aspettative (solo 6 gol in 15 match) avevano reso meno certo l’acquisto. I rossoneri avrebbero infatti dovuto spendere tanto, tantissimo: 36 milioni in estate per acquistarlo definitivamente dalla Juve, proprietaria del cartellino, senza dimenticare i 18 milioni da pagare per il prestito di questa stagione che, data la partenza anticipata, saranno solo 9,5. Ora Higuain potrà volare dal suo maestro Maurizio Sarri. Con il tecnico ex del Napoli, il Pipita ha espresso il miglior calcio della sua carriera segnando nell'ultima stagione con il Napoli (la 2015-16) ben 36 reti in Serie A (record assoluto fra tutti i capocannonieri della storia del campionato italiano). Il Milan riparte da Piatek, Higuain dal Chelsea. Dopo giorni di attesa, il maxi-scambio del mercato invernale è finito.

