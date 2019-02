Pazza Roma, sbaglia, soffre e vince nel vento di Frosinone: 2-3

Ciociaria subito avanti con Ciano su errore di Olsen. I giallorossi la ribaltano in due minuti alla mezz'ora con Dzeko e Pellegrini. Poi sbagliano tanto e prendono il gol del 2-2 da Pinampnti all'80. Fiammata De Rossi-El Shaarawy-Dzeko per il gol della vittoria

di Attilio Celeghini

Roma all'ultimo respiro. Finale rocambolesco allo 'Stirpe', con la squadra di Di Francesco che trova il gol-vittoria contro il Frosinone grazie a Dzeko al quinto minuto di recupero. I giallorossi, distratti dal derby di sabato prossimo, si impongono con sofferenza sugli orgogliosi ciociari per 3-2 e restano a -1 dal Milan. Beffa per la squadra di Baroni che resta a bocca asciutta nonostante una prova gagliarda.

I padroni di casa passano in vantaggio con Ciano, la Roma rimonta in 72 secondi con il ritrovato Dzeko e Pellegrini. A dieci minuti dal termine Pinamonti firma il 2-2, i padroni di casa sciupano due chance per la vittoria prima che ancora il bosniaco geli il pubblico quando ormai il pari sembrava cosa fatta. Il Frosinone resta a zero vittorie casalinghe e a cinque punti dalla zona salvezza.

Di Francesco respira, ma resta in apprensione per le condizioni di Manolas infortunatosi alla caviglia e uscito in barella in lacrime. Il tecnico sceglie l'undici iniziale con un occhio al derby e fa rifiatare qualche big. Ritorna al 4-2-3-1, alle spalle di Dzeko il trio De Rossi-El Shaarawy-Perotti. Riposa Zaniolo. In difesa occasione per Santon e Marcano. Ciano e Ciofani trainano il 3-5-2 di Baroni, a centrocampo rientra Beghetto e Viviani vince il ballottaggio con Maiello.

Partenza da incubo per la squadra di Di Francesco. Un errore clamoroso di Nzonzi innesca il vantaggio dei padroni di casa: palla regalata a Ciano che scarica dalla distanza, il tiro non è proprio irresistibile ma con il pasticciaccio di Olsen la sfera finisce in rete. Frosinone avanti al 5' e addirittura vicino, qualche minuto dopo, al raddoppio: Manolas difetta nel respingere il cross di Beghetto, tra i più vivaci della sua squadra, la sfera giunge a Ciano che calcia alto da posizione favorevolissima. La reazione della Roma è in un tentativo di testa di El Shaarawy su cross di Perotti, Sportiello in tuffo risponde alla grande.

Alla mezz'ora il pareggio giallorosso: Salamon allontana un traversone di Perotti, Goldaniga in versione bella statuina si fa rubare il tempo da Dzeko che insacca con un rasoterra chirurgico. Nemmeno un minuto dopo ecco il sorpasso della Roma: El Shaarawy, innescato da Dzeko, impegna Sportiello che gli tocca il diagonale, Pellegrini arriva in scivolata e insacca a porta sguarnita.

Il Frosinone non si abbatte e Olsen stavolta è strepitoso nell'opporsi al sinistro da lontano di Ciano. Ma è una Roma che, fatto il pieno di fiducia con il micidiale uno-due, chiude in crescendo.

Nella ripresa la squadra di Di Francesco punta a gestire e a non correre rischi inutili. Ci sarebbe anche la ricerca del gol sicurezza, ma i molti errori frenano la manovra offensiva. Il tecnico giallorosso opta per il doppio cambio: dentro il baby d'oro Zaniolo e Cristante, fuori Perotti e uno Nzonzi in costante affanno. Dal punto di vista tattico non cambia nulla. Baroni inietta forze fresche in avanti con l'inserimento di Pinamonti per Ciofani. Proprio il neo entrato Cristante si mette subito in evidenza, la sua conclusione nel cuore dell'area viene sporcata da Goldaniga. Altra buona chance per la Roma con Dzeko che svetta su corner, libera Capuano. L'ultimo cambio della Roma è forzato perché Manolas deve alzare bandiera bianca per problemi alla caviglia: dentro Fazio.

I giallorossi non la chiudono e incassano il pareggio del Frosinone a segno con un contropiede magistrale: combinazione Pinamonti-Ciano, l'attaccante in prestito dall'Inter ha la libertà di controllare e insaccare da due passi la palla del 2-2 (81'). La formazione di Baroni, galvanizzata dal pari e dall'urlo del pubblico, arriva ad un passo dalla rete della vittoria con Trotta: seppur in controtempo, Olsen con le dita sventa il sinistro in girata e salva. E stavolta ad essere punito per non aver chiuso i giochi sono i padroni di casa, perché la Roma al quinto minuto di recupero e all'ultimo assalto Dzeko, deviando di coscia la palla di El Shaarawy, regala a Di Francesco tre punti d'oro.

FROSINONE-ROMA 2-3

Marcatori: 5' Ciano (F), 30' e 50' st Dzeko (R), 31' Pellegrini (R), 35' st Pinamonti (F).

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah (31' st Trotta), Viviani, Cassata, Beghetto (15' st Molinaro); Ciano, Ciofani (22' st Pinamonti). A disp.: Iacobucci, Salvati, Krajnc, Verde, Brighenti, Sammarco, Valzania, Gori, Maiello. All.: Baroni.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas (32' st Fazio), Marcano, Kolarov; Nzonzi (20' st Cristante), De Rossi; El Shaarawy, Pellegrini, Perotti (20' st Zaniolo); Dzeko. A disp.: Mirante, Fuzato, Jesus, Florenzi, Pastore, Coric, Kluivert. All.: Di Francesco.

Arbitro: Manganiello.

Ammoniti: El Shaarawy, Dzeko (R); Goldaniga, Cassata (F).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata