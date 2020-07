Parma, tesserato positivo: non è calciatore. Squadra in isolamento

Il Parma comunica che "l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto completamente asintomatico è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali". La società emiliana comunica altresì che "tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno iniziato l’isolamento presso il Centro Sportivo ma potranno continuare regolarmente l’attività, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente".

Nell'annunciare la positività al Covid-19 di un suo tesserato, il Parma specifica anche che non si tratta di un calciatore. Il tesserato del Parma è il primo caso di positività al Coronavirus riscontrato in Serie A dalla ripresa del campionato. In precedenza c'era stato il caso del Venezia in Serie B, con il calciatore Gian Filippo Felicioli risultato positivo al Covid-19. In questo caso, sulla base dell'ultimo protocollo vigente, la squadra lagunare è stata messa in isolamento ma la partita contro il Pordenone si è regolarmente disputata lo scorso 20 giugno, in seguito ai risultati tutti negativi dei tamponi effettuati dalla squadra e dallo staff nelle ore precedenti la partita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata