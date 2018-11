Serie A, follia Stulac ma Parma resiste: con Frosinone è 0-0

Finisce senza reti la partita fra Parma e Frosinone con le due squadre che si portano a casa un punto a testa dopo un pomeriggio non certo esaltante. Inizio di partita con i padroni di casa che cercando subito di imporre il proprio ritmo, ma la gara non riesce mai a decollare e complice l'attenzione difensiva dell'undici di Longo non si vedono occasioni da nessuna delle due parti.

Il primo tentativo verso lo specchio della porta è di Stulac al tredicesimo, ma la sua conclusione finisce lontanissima dai pali difesi da Sportiello. Una buona occasione per gli ospiti invece capita sui piedi di Zampano al ventiduesimo, ma dopo aver raccolto un bel cross operato da Beghetto l'esterno destro calcia malamente a lato. La partita è piuttosto sonnolenta e per larghi tratti regna la noia, rotta soltanto da una conclusione per parte, con Rigoni e Ciofani, ma in entrambe le circostanze la mira è sbagliata ed i portieri rimangono inoperosi. A cinque minuti dall'intervallo ci prova Siligardi con una staffilata, con Sportiello che deve distendersi andando ad effettuare la prima vera parata dell'incontro. Prima del riposo c'è tempo anche per un tentativo di Maiello ma anche in questo caso Sepe deve limitarsi a guardare la sfera scorrere sul fondo. Squadre che vanno negli spogliatoi per l'intervallo su un inevitabile zero a zero.

Nella ripresa riparte meglio il Frosinone, che prima trova la conclusione di Beghetto che però finisce sul fondo e poi vede l'ottimo intervento di Gagliolo a salvare su un insidioso cross di Chibsah. Al sedicesimo un episodio che può cambiare il volto al match: entrata folle di Stulac con il piede a martello sui piedi di Chisbah e inevitabile cartellino rosso per il giocatore del Parma. I frusinati ci provano e alzano il proprio baricentro per sfruttare la superiorità numerica, con D'Aversa che dopo una decina di minuti dall'espulsione è costretto a correre ai ripari e per ridisegnare la squadra deve inserire Bastoni, un difensore, al posto dell'attaccante centrale Ceravolo.

Col passare dei minuti il Parma capisce che potrebbe accontentarsi del pareggio ma non deve faticare più di tanto per tenere a bada gli attacchi gialloblù, con Sepe che praticamente non deve mai intervenire e l'unica conclusione verso la porta è un tiro totalmente strozzato di Soddimo che si perde docilmente sul fondo. La grandissima occasione per sbloccare il punteggio arriva proprio all'ultimissimo minuto, quando Vloet irrompe di testa sugli sviluppi di un'azione da calcio d'angolo e Sepe vola all'incrocio dei pali deviando la palla sopra la traversa. Non c'è altro tempo e la partita si chiude con un giusto pareggio, col Frosinone che aggancia l'Empoli in classifica infilando il terzo risultato utile consecutivo e con i parmensi che invece rimangono in una tranquilla posizione di metà graduatoria.

Il tabellino

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Deiola, Stulac, L. Rigoni (dal 40' st Grassi); Siligardi (dal 34' st Inglese), Ceravolo (dal 28' st Bastoni), Gervinho. A disp. Frattali, Da Cruz, Ciciretti, Di Gaudio, Scozzarella, Gazzola, Bagheria, Biabiany, Sprocati, Bastoni. All. D'Aversa.

FROSINONE (3-4-3): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah (dal 25' st Gori), Maiello, Beghetto; Ciano (dal 42' st Vloet), D. Ciofani, Campbell (dal 35' st Soddimo). A disp. Ghiglione, Molinaro, Bardi, Brighenti, Cassata, Salamon, Krajnc, Crisetig, Pinamonti. All. Longo.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

NOTE: espulso Stulac (P) al 16' st. Ammoniti Maiello (F), Chibsah (F), Alves (P), Goldaniga (F), Gori (F).

