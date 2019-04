Serie A, Milan frena a Parma: 1-1, Bruno Alves complica i piani per la Champions

di Attilio Celeghini

Il Parma frena la corsa Champions del Milan. Nell'uovo di Pasqua Rino Gattuso non trova i desiderati tre punti per tenere a distanza le rivali, bensì un pareggio che complica i piani. I rossoneri mantengono il quarto posto ma rischiano il potenziale sorpasso della Roma e l'aggancio dell'Atalanta. Al 'Tardini', dopo una prima frazione avara di vere emozioni anche a causa del grande caldo, succede tutto in una ripresa decisamente vibrante, dove Gattuso cambia volto alla sua squadra. Al vantaggio del neo entrato Castillejo replica con una grande punizione Bruno Alves a tre minuti dalla fine. Per D'Aversa punto preziosissimo e meritato al termine di una brillante prestazione che consente ai ducali un pieno di fiducia verso l'obiettivo salvezza. Conti e Zapata sono le scelte di Gattuso per la difesa. Confermato in avanti il tridente formato da Suso e Borini sugli esterni e Piatek. Tra i pali si rimette Gigio Donnarumma. Per il suo 3-5-2 D'Aversa ritrova Bruno Alves nel cuore della difesa, in attacco rientra Gervinho e affianca Ceravolo.

In avvio si fanno preferire i ducali, ma nel complesso i ritmi sono tutto fuorché irresistibili. Il primo vero brivido arriva dopo 20 minuti e lo porta uno spettacolare tentativo in acrobazia di Kucka sull'ottimo cross di Gazzola, con il pallone che sfiora il palo. I rossoneri gestiscono il possesso ma gli emiliani tappano ogni varco e di situazioni interessanti non se ne vedono. Le occasioni migliori le creano i padroni di casa: Ceravolo ci prova in girata, Bakayoko devia in angolo. Sul conseguente corner di Scozzarella, Parma ancora pericoloso e altri brividi per Gattuso: Donnarumma è miracoloso su Gazzola, sul rimpallo si avventa Gervinho che non inquadra lo specchio. Prima dell'intervallo, nuova chance per i ducali: Donnarumma sventa in due tempi il velenosissimo traversone di Gazzola.

Nella ripresa Gattuso si gioca la carta Cutrone: fuori Bakayoko. Il neo entrato ha il merito di vivacizzare la manovra e di mettere pressione ai difensori di casa, che continuano a sedare le iniziative rossonere. Allora 'Ringhio' decide di irrobustire ulteriormente l'attacco con l'ingresso di Castillejo per Conti. E il Milan la sblocca: Suso lascia partire il cross per la testa del connazionale, che batte l'incolpevole Sepe (70'). La mossa di D'Aversa è l'inserimento di Siligardi al posto di Dimarco, seguita dall'ingresso di Sprocati per Ceravolo, mentre Gattuso opta per il terzo cambio con la staffetta tra Calhanoglu e Biglia per dare maggior equilibrio in mezzo. Cutrone si vede annullare lo 0-2 per fuorigioco di Piarek e poco dopo il neo entrato Siligardi, lanciato da Scozzarella, centra clamorosamente il palo a porta vuota dopo aver aggirato Donnarumma. Zapata libera in corner. Il Parma insiste, Kucka ci prova dal limite spedendo oltre la traversa. E' il preludio all'1-1, che arriva quando mancano tre minuti al 90': lo firma Bruno Alves con una punizione sulla quale Donnarumma resta a guardare. Doccia gelata per il Milan e rincorsa Champions che si complica.

Il tabellino

RETI: 25' st Castillejo (M); 42' st Bruno Alves (P)

PARMA (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco (26' st Siligardi); Kucka, Scozzarella (46' st Stulac), Barillà; Gazzola, Ceravolo (31' st Sprocati), Gervinho. A disp.: Brazao, Frattali, Bastoni, Gobbi, Dezi, Diakhate, Machin, Rigoni, Schiappacasse. All.: D'Aversa.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti (21' st Castillejo), Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko (14' st Cutrone), Calhanoglu (30' st Biglia); Suso, Piatek, Borini. A disp.: A. Donnarumma, Reina, Calabria, Caldara, Abate, Laxalt, Musacchio, Bertolacci, Paquet, Castillejo. All.: Gattuso. Arbitro: Valeri. Note. Ammoniti: Biglia (M).

