Paolo Sorrentino: "Napoli? Che noia parlare di calcio"

“Non parlo del Napoli neanche quando va bene, quindi figuratevi se ne parlo adesso che va male. È noioso parlare di calcio, è bello vederlo o giocarlo, se si ha la fortuna di poter giocare. Io, come tutti, giocavo per perdere tempo e giocavo nel ruolo di centrocampista”. Lo ha detto in un'intervista il Premio Oscar Paolo Sorrentino, regista di 'The New Pope', rispondendo a una domanda sul Napoli Calcio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata