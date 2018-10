Pallone d'oro, svelati i primi 10 candidati: ci sono Ronaldo e Alisson

La rivista 'France Football' ha iniziato a svelare la lista dei candidati al prestigioso Pallone d'Oro 2018 che . I nomi in lizza saranno annunciati in ordine alfabetico e a blocchi di cinque. Nel primo è compreso il portiere brasiliano Alisson, passato in estate dalla Roma al Liverpool. Questi i primi cinque candidati: Sergio Aguero (Argentina/Manchester City), Alisson Becker (Bra/Liverpool), Gareth Bale (Galles/Real Madrid), Karim Benzema (Francia/Real Madrid), Edinson Cavani (Uruguay/Psg).

Nella seconda 'cinquina' è compreso il detentore del trofeo Cristiano Ronaldo. Questi i nomi: Thibaut Courtois (Bel/Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Por/Juventus), Kevin de Bruyne (Bel/Manchester City), Roberto Firmino (Bra/Livepool), Diego Godin (Uru/Atletico Madrid). Si aggiungono ai già annunciati Sergio Aguero (Argentina/Manchester City), Alisson Becker (Bra/Liverpool), Gareth Bale (Galles/Real Madrid), Karim Benzema (Francia/Real Madrid) ed Edinson Cavani (Uruguay/Psg).



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata