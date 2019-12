Pallone d'Oro, svelata la Top10 sui social. Cristiano Ronaldo nemmeno sul podio

Lionel Messi sempre più vicino al suo sesto Pallone d'Oro, Cristiano Ronaldo mai così lontano. Circola sui social da questa mattina la foto che svelerebbe la presunta graduatoria dei primi dieci classificati. Escluso dal podio Cr7. Al fuoriclasse portoghese, che figurerebbe al quarto posto, la giuria avrebbe preferito: la Pulce blaugrana, ormai certo vincitore; e la coppia del Liverpool, Van Dijk-Salah, con il gigante olandese d'argento e il funambolo egiziano di bronzo.

Ben 113 i punti che dividerebbero Messi (446) e Ronaldo (133). Una e beffa per il fenomeno della Juve, vincitore di 3 trofei nell'ultima stagione sportiva e vicinissimo al nuovo record di miglior marcatore all-time in nazionale. Soddisfazione invece per il Liverpool, la squadra più rappresentata in questa graduatoria con ben quattro giocatori tra i primi 10 classificati per il Pallone d'Oro che verrà assegnato questa sera alle 20 da France Footbal.

Nella stessa serata vengono inoltre assegnati il Pallone d'Oro femminile, il Trofeo Kopa e il Trofeo Yashin, rispettivamente riservati alla migliore calciatrice del mondo, al miglior giocatore Under-21 e al miglior portiere.

In attesa delle ufficialità ecco la lista dei 30 candidati al premio: Sadio Mané, Sergio Agüero, Frenkie De Jong, Hugo Lloris, Dušan Tadic, Kylian Mbappé, Trent Alexander-Arnold, Donny van de Beek, Pierre-Emerick Aubameyang, Marc-André ter Stegen, Cristiano Ronaldo, Alisson, Matthijs de Ligt, Karim Benzema, Georginio Wijnaldum, Virgil van Dijk, Bernardo Silva, Heung-min Son, Robert Lewandowski, Roberto Firmino, Lionel Messi, Riyad Mahrez, Kevin de Bruyne, Kalidou Koulibaly, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Mohamed Salah, Marquinhos, Raheem Sterling e Joao Felix.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata