Pallone d'Oro a Modric, le sorelle di Ronaldo attaccano: "Non ha vinto il migliore"

Katia e Elma Aveiro non condividono la decisione di assegnare il prestigioso trofeo al croato del Real Madrid. Su Instagram postano la stessa foto di CR7: "Il migliore del mondo, almeno per chi si intende di calcio"

Il secondo posto di Cristiano Ronaldo nella classifica del Pallone d'Oro non trova d'accordo la sorella del campione della Juventus Katia Aveiro. Il trofeo è stato assegnato al croato Luka Modric, ma per la giovane cantante-blogger a meritarlo era, ancora una volta, il fratello. Almeno da quanto fa intendere su Instagram, dove ha pubblicato una foto di CR7 con uno dei suoi cinque Pallone d'Oro tra le mani e la didascalia 'Il migliore del mondo, almeno per chi si intende di calcio, è chiaro...'.

Pensiero condiviso dalla sorella maggiore dell'attaccante, Elma Aveiro. Stessa immagine del fratello, accompagnata da un commento ancora più duro: 'Purtroppo questo è il mondo dove viviamo, tra marciume, mafiosi, figli di p... del denaro. Ma la giustizia e il potere di Dio sono più grandi di questo marciume".

