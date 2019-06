Ozil si è sposato con l'ex Miss Amine a Istanbul: Erdogan suo testimone

L'ex nazionale tedesco Mesut Ozil si è sposato con Amine Gulse, ex Miss Turchia, a Istanbul. A fargli da testimone, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il centrocampista dell'Arsenal, che ha radici familiari turche, aveva suscitato polemiche l'anno scorso per un'immagine che lo ritraeva accanto ad Erdogan, sollevando dubbi sulla lealtà del giocatore verso la Germania alla vigilia del Mondiale poi rivelatosi disastroso per la selezione di Loew. Il leader turco è arrivato in prima serata per la cerimonia, svoltasi in un hotel di lusso sulle rive del Bosforo. Un sorridente Erdogan e sua moglie Emine sono stati immortalati accanto alla giovane coppia durante il rito.

