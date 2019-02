Champions, l'andata degli ottavi di finale: tutti i risultati

ROMA-PORTO 2-1

76' Adrian Lopez. Rimpallo fortunoso. Adrian Lopez se la trova sul piede mentre è solo in area

74' Ancora Zaniolo. Contropiede centrale con Zaniolo e Dzeko. Il bosniaco incroci dal limite e coglie il palo sulla destra di Casillas. Arriva Zaniolo e segna col tap in

69' Bel gol di Zaniolo (è il suo primo in Champions) che riceve da Dzeko e incrocia col destro. La palla passa sotto le gambe di un difensore e s'insacca nell'angolo basso alla destra di Casillas

MANCHESTER UNITED-PSG 0-2

53' Kimpembè

60' Mbappé

TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND (13/2 h21)

AJAX-REAL MADRID (13/2 h21)

LIONE-BARCELLONA (19/2 h21)

LIVERPOOL-BAYER MONACO (19/2 h21)

ATLETICO MADRID-JUVENTUS (20/2 h21)

SCHALKE 04-MANCHESTER CITY (20/2 h21)

