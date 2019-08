Neymar al Barcellona, Psg chiede Dembélé più Coutinho

Psg e Barcellona continuano a lavorare al trasferimento di Neymar e sembra che alla fine i francesi abbiano accettato di inserire nell'operazione delle contropartite. Per 'Sport', la trattativa andrà in porto, nel bene e nel male, nei prossimi giorni. La chiave principale riguarda la valutazione finale del brasiliano e dei giocatori messi sul piatto dai blaugrana. Il Psg ha ribadito nel recente vertice con i dirigenti catalani che il prezzo di Neymar è 222 milioni di euro.

Il club di Ligue 1 sarebbe disposto ad accettare come contropartite Coutinho e Rakitic, che valutano complessivamente 122 milioni: pertanto, il Barça dovrebbe sborsare 100 milioni come conguaglio. Cifra che però i blaugrana non intendono sborsare. Ma il Psg sembra venire loro incontro, proponendo un altro scambio: Coutinho insieme a Dembélé. Un'ipotesi, quella di cessione del francese, che al momento il Barça non prende in considerazione. Le cose però nei prossimi giorni possono ancora cambiare. La certezza è che il club blaugrana vuole accelerare per il timore di un inserimento del Real Madrid, che resta pericolosamente sullo sfondo.

La versione de 'L'Equipe' è che quella di Dembélé non è un'opzione percorribile. Lo stesso attaccante, campione del mondo con la Francia, avrebbe rifiutato di lasciare il Camp Nou. Per 'Le Parisien', invece, il Barça avrebbe provato a includere nell'operazione, insieme a Coutinho, l'ex juventino Arturo Vidal. Il cileno ha disputato un'ottima stagione, ma considerando l'abbondanza a centrocampo, i blaugrana sarebbero disposti a sacrificarlo.

