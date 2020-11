Nazionale, si ferma Kean e ansia per Bonucci. Emerson: "Battere Polonia anche per Mancini"

L'Italia si prepara alle due gare di Nations League di domenica e mercoledì contro Polonia e Bosnia Erzegovina. Il ct ancora in isolamento per il Covid

di Antonio Martelli

La Nazionale prosegue la preparazione in vista delle prossime due partite di Nations League contro Polonia e Bosnia Erzegovina, la prima in programma domenica 15 novembre allo ‘Stadio Città del Tricolore’ di Reggio Emilia e la seconda mercoledì 18 allo ‘Stadio Grbavica’ di Sarajevo (tutte e due in diretta su Rai 1, calcio d’inizio alle 20.45).

Ad un mese di distanza dal pareggio di Danzica, l’Italia ritrova dunque la Polonia, tra le assenze per infortuni e l’emergenza Covid. Dopo i due pareggi di ottobre con Polonia e Paesi Bassi, gli Azzurri sono attualmente al 2° posto del Girone A dietro i polacchi e si giocheranno nelle ultime due giornate del torneo il pass per la Final Four, che in caso di qualificazione potrebbe disputarsi in Italia, a Milano e Torino nell’ottobre 2021.

"Contro la Polonia sono sempre partite dure, lì abbiamo giocato bene e fatto di tutto per vincere ma purtroppo non ci siamo riusciti. Anche contro l'Olanda abbiamo fatto bene ed è mancato solo il secondo gol. Domenica ci aspetta un'altra gara dura, ma siamo in casa nostra e dobbiamo fare di tutto per vincere", ha dichiarato in conferenza stampa l'esterno sinistro azzurro Emerson Palmieri.

Come a Firenze, anche a Reggio Emilia in panchina dovrebbe sedere Alberico Evani, il ct Roberto Mancini effettuerà oggi un altro tampone e solo se negativo potrà aggregarsi alla squadra. "Non è un momento facile per tutti noi, il mister purtroppo è a casa però noi che siamo qui dobbiamo fare di tutto anche per quelli che non ci sono", ha aggiunto il giocatore del Chelsea parlando del ct Roberto Mancini fermato dal Covid-19.Sul nuovo corso di Mancini, con un'Italia quasi sempre vincente, Emerson ha detto: "Noi siamo l'Italia e dobbiamo sempre fare di tutto per vincere, anche le amichevoli. Il calcio è cambiato, tutti provano a giocare. Noi siamo sulla strada giusta, giocando un calcio moderno di possesso e di aggressione. E' un gioco offensivo che piace a tutti noi, perchè stiamo anche facendo bene".

Emerson è intervenuto anche sulla polemica di questi giorni fra i club e le nazionali per le troppe partite e i rischi legati ai viaggi, vista la pandemia. "Non è una situazione facile, a me piace giocare e se posso farlo ogni tre giorni sono contento. Rispetto quello che pensano gli altri, ma per me va bene così", ha dichiarato l'esterno azzurro. La Nazionale si è allenata nel pomeriggio a Coverciano, assente Pellegri, indisponibile, che ha fatto ritorno questa mattina al club di appartenenza. In serata ha lasciato Coverciano anche Moise Kean, mentre torna nel gruppo Stefano Okaka a oltre quattro anni e mezzo di distanza dall'ultima chiamata in maglia azzurra nel marzo 2016.

Evani fra oggi e domani dovrà fare la conta dei disponibili, perché oltre al Covid anche gli infortuni non stanno certo rendendo agevole l'avvicinamento alla sfida contro Lewandowski e compagni. In difesa, assente capitan Chiellini, è in dubbio anche Bonucci per un problema agli adduttori. Uno fra Romagnoli e Bastoni potrebbe giocare al fianco di Acerbi. A centrocampo da valutare le condizioni di Locatelli, in predicato di una maglia da titolare al fianco di Barella e Jorginho visto l'assenza di Verratti. I guai grossi sono in attacco, dove non ci sarà Immobile (fermato dal Covid) e lo stesso Belotti non è al meglio della condizione. Il Gallo dovrebbe comunque comporre il tridente con Insigne e uno fra Berardi e Bernardeschi.

