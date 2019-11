Nazionale, Puma presenta il nuovo kit da trasferta "Rinascimentale"

L'Italia calcistica si rifà l'outfit. Nelle due ultime gare contro la Bosnia Erzegovina (venerdì 15 novembre) e l’Armenia (lunedì 18 novembre), valide per le qualificazioni a EURO 2020, la Nazionale indosserà una nuova maglia da trasferta. PUMA Football, con l’obiettivo di continuare a celebrare l’influenza dell’Italia nel calcio e il suo ruolo guida nella cultura internazionale, ha disegnato e presentato su Instagram il nuovo kit Away 2020 delle Nazionali italiane, che unisce un design moderno ad un’ispirazione rinascimentale, integrandoli nella classica maglia bianca, seguendo l’ispirazione dell’ultimo kit Renaissance. La trama offre un look elegante, tipicamente italiano, che fonde la cultura e lo stile del Paese nel kit della Nazionale, con l’obiettivo di esaltare le aspirazioni di successo della nuova generazione di giocatori in vista dei prossimi impegni europei e mondiali. Il nuovo Away kit 2020 dell’Italia sarà disponibile a livello globale online sul sito FIGCstore.com, PUMA.com e presso selezionati sport retailers.

