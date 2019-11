Nazionale, Mancini: "Il sorteggio dei gironi dell'Europeo non mi preoccupa"

"Abbiamo lottato per vincere il gruppo ed essere testa di serie, è pur sempre un europeo, non trovi squadre semplici". Parole di Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, proiettandosi al sorteggio dei gironi della fase finale di Euro 2020. "Chi non vorrei subito incrociare? Sinceramente non mi preoccupa, anche se dovessimo trovare la Francia, al limite la reincontreremmo in finale", ha spiegato il mister azzurro al Social Football Summit di Roma. "La cosa più bella è che giocheremo all'Olimpico", ha aggiunto.

