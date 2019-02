Nazionale, Mancini: "Gruppo Europei? Obiettivo vincere tutte le partite"

"L'obiettivo del 2019 per l'Italia nel gruppo di qualificazione all'Europeo è cercare di vincere tutte le partite e credo che sia nelle nostre possibilità". Così il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, al Centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze, per lo stage degli azzurri per iniziare a preparare le prime due partite delle qualificazioni all'Europeo, che vedranno l'Italia impegnata contro Finlandia e Liechtenstein, in programma rispettivamente sabato 23 marzo allo stadio 'Friuli' di Udine e martedì 26 marzo allo stadio 'Ennio Tardini' di Parma. Poi sulla convocazione del 36enne Quagliarella: "Fabio sta giocando bene e credo che se lo meriti di essere convocato. Sa la stima che ho nei suoi confronti. In questo momento credo che se lo meriti".