Long salva un contropiede di Berardi! Italia-Usa 0-0 | Live

ITALIA-USA 0-0 | Live

48' Long provvidenziale nella chiusura dopo l'assist di Lasagna per Berardi: la punta del Sassuolo poteva trovarsi solo contro Harvarth

46' Si riparte con una novità: dentro Grifo (esordio in Azzurro per l'attaccante dell'Hoffenheim), fuori Chiesa!

Buona Italia finora contro gli Stati Uniti. Funziona il gioco dei giovani: tra i più in palla Sensi e Berardi. L'attaccante va vicino al gol in tre occasioni. Anche Bonucci potrebbe segnare, ma la palla non vuole entrare, anche grazie a un ottimo Harvarth, autore di numerosi salvataggi sulle conclusioni degli azzurri. Secondo tempo tutto da vedere, seguitelo con noi su LaPresse!



45+1 Sensi da corner per Bonucci: ma il difensore fa fallo e Cakir fischia la fine! Tra Italia e Usa è 0-0, ma finora buona prova degli Azzurri

45' Un minuto di recupero

44' Occasione Italia! Punizione dalla sinistra di Verratti, Harvarth riesce a deviare dopo che la palla è passata fra tanti giocatori

43' Ammoniti Moore e Reggie Cannon per i fali su Barella ed Emerson

41' Pulisic in verticale per Sargent: Sirigu blocca in uscita

39' Berardi! Italia ancora vicino al gol: tiro a giro da fuori area, sulla destra: Harvarth si allunga e con le dita spizza sopra la traversa

38' Contropiede Italia: Chiesa dalla sinistra crossa al centro, Long cicca il pallone, ma riesce comunque a spiazzare Berardi che non arriva sul pallone. Si riparte con il rinvio di Horvarth

34' Berardi ci prova su punizione dalla sinistra: palla sul fondo

28' Traversone di De Sciglio, libera Carter-Vickers

22' Chiesa crossa dalla destra: Emerson Palmieri ci prova di testa, ma il tantativo fallisce

19' De Sciglio duro su Delgato: ammonito

18' Bonucci! Occasione divorata dallo juventino. Cross dalla sinistra di un ottimo Sensi, il difensore è solo contro Horvarth, ma colpisce troppo morbido. Il portiere blocca in due tempi

16' Ancora Berardi! Lancio lungo dalla metacampo di Sensi per Berardi: Carter-Vickers, autore di un ottimo recupero, mette in angolo in scivolata

15' Pulisic crossa dalla sinistra, Acerbi salva di testa

14' Berardi vicino al gol! Cross di Chiesa dalla destra, terzo tempo di Berardi che stacca e colpisce di testa la palla in girata: palla non di molto sul fondo

11' De Sciglio lancia ancora Chiesa, ma palla lunga e Horvarth blocca in uscita

8' Combinazione Chiesa-De Sciglio-Lasagna, il giocatore della Fiorentina ci prova da fuori: palla che termina sul fondo alla destra di Horvarth

4' Emerson prova a entrare in area dalla sinistra ma Adams lo ferma. Buona Italia in questo avvio, subito aggressiva

3' Chiesa subito vicino al gol! Lancio lungo di De Sciglio dalla destra per lo scatto dell'attaccante della Fiorentina: il numero 14 entra in area dalla destra dopo aver superato Moore e tira subito, Horvarth in uscita respinge

1' Si parte!

ITALIA (4-3-3): Sirigu; De Sciglio, Acerbi, Bonucci, Emerson; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa (46' Grifo), Lasagna, Berardi. All. Mancini

USA (4-2-3-1): Horvath; Carter-Vickers, Zimmerman, Long, Cannon, Delgado, Adams, Acosta, Moore; Pulisic, Sargent. All. Sarachan

ARBITRO: Cakir (Turchia)

NOTE: Ammoniti De Sciglio (I), Moore (U), Cannon (U), Acosta (U)

