Nations League: Spagna poker sull'Ucraina

(LaPresse) - Vittoria per la Spagna nella seconda giornata della Uefa Nations League chesi è conclusa domenica. La squadra di Luis Enrique ha battuto l'Ucraina di Andrij Shevchenko con un 4-0 a Madrid grazie alla doppietta di Sergio Ramos al 3' e una al 29', un gol del baby Fati al 32' e uno di Torres sul finale della partita. Pareggio 1-1 invece tra Svizzera - Germania con un gol di Gundogan per i tedeschi al 14' e uno di Widmer per gli elvetici al 58'. Nella Lega B 0-0 tra Serbia e Turchia.

