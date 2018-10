Nations League, Polonia-Italia per restare in "serie A": 0-0 | La diretta

Si gioca a Chorzow. Mancini schiera il tridente Bernardeschi-Insigne-Chiesa. Nella Polonia il bomber del Genoa Pjateck. Chi perde retrocede in lega B

Squadre in campo a Chorzow. Polonia e Italia si giocano la permanenza nella serie A di Nations League. Chi perde retrocede. Mancini dice che non è così importante ma sarebbe meglio evitarlo. Arbitra lo sloveno Skomina. Nella Polonia ci sono almeno cinque "italiani" dall’inizio più Glick che è stato capitano del Torino e Pjatek (Genoa) che parte dalla panchina ma è il capocannoniere del nostro campionato.

POLONIA-ITALIA: 0-0 LA DIRETTA

Palla alla Polonia. Partiti!

1' Jorginho colpisce l’incrocio dei pali!!!

Bella azione dell’Italia con scambi sulla sinistra tra Verratti e Insigne, tocco centrale per Jorginho che la piazza molto bene ma coglie in

pieno la traversa con Szczesny battuto

2' Subito la replica polacca con Milik e Lewandwoski che arrivano in area ma Florenzi li ferma

8' Altra buona azione per l'Italia. Barella per Insigne. Bel tocco di poco alto

9' L’Italia attacca. Angolo di Verratti. Mischi in area. Libera la difesa polacca

11' Ancora l'Italia in area polacca. Con Chiesa, Bernardeschi e Insigne fernati a stento dalla difesa polacca. L'ultimo cross di Chiesa è troppo forte

Gli azzurri combattono su tutti i palloni. Finora è la migliore Italia di Mancini

14' Esce bene la Polonia, Barella abbatte Milik sulla tre quarti. Punizione per la Polonia

Batte Zielinski, colpo di testa di Reca che poi finisce a terra. Ma Florenzi lo aveva anticipato correttamente

18' Buono lo scambio sulla sinistra tra Verratti e Bernardeschi. Palla a Biraghi, buono il cross. Libera Reca

21' Errore di Jorginho. Milik centralmente per Linetty. Esce Donnarumma

23' Buona azione di Chiesa dalla destra. In mezzo per Bernardeschi. Si gira l'attaccante del Juve ma tira fuori

26' Ancora una mischia in area polacca, ma nessuno degli azzurri riesce a tirare

29' Ancora una traversa dell’Italia!!!

Bellissima azione di Chiesa sulla destra. Palla perfetta per Insigne che colpisce al volo e prende in pieno la traversa a portiere battuto. L’azione era molto simile a quella del gol del Napoli al Liverpool

Sul capovolgimento, giallo per Jorginho per un fallo su Milik

31' Ancora l'Italia con un tiro di Chiesa. Grande parata di Szczesny in uscita. L'Italia gioca bene e ha il 67% di possesso palla

32' Gran tiro dal limite di Milik deviato da Biraghi. Fosse stato in porta sarebbero stati dolori per Donnarumma

35' Florenzi da destra. Cross perfett. Buono il colpo di testa. Szczesny si salva in angolo

43' Ancora l'Italia da sinistra. Lunga azione con scambi tra Verratti e Florenzi. Poi a Insigne che tocca per Florenzi. Gran tiro e bella parata di Szczesny

Ottima Italia nel primo tempo di Chirzow: due traverse, almeno sei grosse occasioni. È la miglore squadra azzurra da molto tempo a questa parte. Jorginho e Insigne colfono legni con Szczesny, in tutte le altre situazioni il portiere polacco della Juve è bravissimo. Nell’Italia molto bene in tanti. Verratti è il migliore, ma Chuesa, Bernardeschi e Florenzi sono solo un pelo più sotto. Bene Bonucci, Chuellini e Biraghi in fase di spinta. Nella Polonia, onnipresente Linetty. Ma il risultato è bugiardo. Lo 0-1 ci starebbe stretto

Ecco le formazioni ufficiali

POLONIA (4-3-1-2): Szczesny; Bereszinsky, Glick, Bednarek, Reca; Szymanski, Goralsky, Linetty; Zielinski; Lewandowski, Milik. Ct: Jerzy Brzeczek. A disposizione: Fabianski, Dragowski, Pietrzak, Kaminski, Kedziora, Olkowski, Kurzawa, Kadzior, Pjatek

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Insigne, Chiesa. Ct: Roberto Mancini. A disposizione: Sirigu, Perin, Emerson, Criscito, Tonelli, Acerbi, Gagliardini, Pellegrini, Bonaventura, Giovinco, Berardi, Immobile

Arbitro: Skomina (Slovenia)

