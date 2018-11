Nations League, Inghilterra alle Final Four. Croazia in B

L'Inghilterra ha battuto per 2-1 la Croazia e si qualifica per le Final Four della Uefa Nations League, al termine di una gara dai toni drammatici. A Wembley, Croazia in vantaggio dopo 57' con un gol di Kramaric, bravissimo a lavorare un buon pallone in area e a battere Pickford complice anche una deviazione di un difensore. Nel finale, la rimonta dell'Inghilterra: al 78' il pareggio in mischia di Lingard su tocco di Kane a beffare il portiere croato. All'85' è poi lo stesso bomber del Tottenham a firmare il definitivo 2-1, con un tocco in spaccata su calcio piazzato di Chilwell dalla sinistra. Nella classifica del Gruppo 4, l'Inghilterra chiude con 7 punti davanti alla Spagna con 6. Ultima la Croazia con 4, i vicecampioni del mondo retrocedono nella League B.



