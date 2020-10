Napoli, tamponi positivi: mancano solo due esiti

"Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19". Lo comunica il Napoli sul proprio profilo Twitter. Tutto il gruppo squadra e lo staff tecnico è stato sottoposto ai test, dopo che gli azzurri sono stati bloccati dalla Asl per la trasferta a Torino con la Juventus domenica dopo le positività di Zielinski ed Elmas. Ora scatta l'isolamento nel centro sportivo di Castel Volturno, dove las squadra potrà continuare ad allenarsi per i prossimi 14 giorni e uscire solo per le gare di campionato.

