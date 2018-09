Champions, Napoli sprecone a Belgrado: con la Stella Rossa è 0-0

STELLA ROSSA-NAPOLI 0-0

Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan; Stojkovic, Degenek, Savic, Rodic; Jovicic (56' Jovancic), Krstcic; Ben Nabouhane, Causic, Marin (87' Simic); Boakye (81' Pavkov). All. Milojevic

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan (61' Mertens), Fabian Ruiz, Zielinski (75' Hamsik); Callejon (75' Ounas), Milik, Insigne. All. Ancelotti

Ammoniti: Allan (N), Krsticic (S), Degenek (S), Albiol (N), Milik (N), Mario Rui (N)

Arbitro: Marciniak (Polonia).

IL FILM DELLA PARTITA

Secondo tempo

Napoli, quanti gol ti sei mangiato! A Belgrado finisce 0-0 contro la Stella Rossa, ma con un minimo di lucidità in più si poteva ottenere i tre punti. Sarebbero stati fondamentali per iniziare al meglio il girone C da primi insieme al Liverpool, vincente contro il Psg per 3-2 soltanto al 91esimo. Prossima gara il 3 ottobre al San Paolo, proprio contro la formazione inglese allenata da Jurgen Klopp.

94' È FINITA! Napoli sprecone e solo pari a Belgrado. Partenopei secondi con la Stella Rossa, dietro al Liverpool di Klopp vincitore all'ultimo contro il Psg.

93' Ammonito Milik

90' Quattro minuti di recupero

86' Squadre oramai molto stanche. Per i padroni di casa terzo e ultimo cambio: entra Simic ed esce Marin.

81' Secondo cambio Stella Rossa: esce Boakye, entra Pavkov.

79' ANCORA BOAKYE! Destro difficile dal limite, para Ospina.

75' Secondo cambio per il Napoli: esce Zielinski ed entra Hamsik, poi Ouanas al posto di Callejon.

71' BOAKYE! La Stella Rossa spaventa il Napoli, Albiol ci mette il piede e devia in corner.

67' CALLEJON! Tiro a giro di sinistro quasi in rete, ma salvato all'ultimo da Rodic.

65' Mertens manda fuori su cross basso di Callejon. Ancora 0-0.

61' Cambio per il Napoli: entra Mertens, esce Allan

56' MARIO RUI! Tiro a giro di poco alto sulla traversa.

55' Ammonito Degenek e cambio nella Stella Rossa: entra Jovancic per Jovicic.

51' È sempre la squadra di Ancelotti a fare la partita, ma il risultato è sempre fermo sullo 0-0.

48' Milik sul primo palo, chiuso da Savic.

46' Si RIPARTE!

Primo tempo

Nei primi 45 minuti si è giocato solo in una parte di campo: quella della Stella Rossa, che per ben 30 minuti ha subito gli attacchi del Napoli. La traversa di Insigne grida ancora vendetta, mentre la battaglia tra Milik e Borjan è sempre finita in favore del portiere locale. Serve una giocata dei fantasisti napoletani per portare il risultato a casa.

46' FINITO IL PRIMO TEMPO! Risultato stretto per il Napoli

43' Ancora una volta Milik che non si cordina bene in area, tiro parato da Borjan

42' Cross di Mario Rui in area, il portiere della Stella Rossa anticipa Milik.

37' Ammonito Kristicic.

35' Il Napoli continua a premere.

29' ANCORA MILIK! Lancio lungo di Zielinski per il connazionale polacco che stoppa e tira, ma la palla è parata da Borjan.

25' Zielinski serve Insigne che tocca a sua volta per Milik: l'ex Ajax è anticipato da Borjan.

19' TRAVERSA DI INSIGNE PER IL NAPOLI! Gran destro dell'attaccante.

17' Ammonito Allan

15' Gara abbastanza lenta in avvio

11' Ci prova il Napoli con un calcio d'angolo, ma Koulibaly fa fallo in attacco.

8' Prima fase di studio tra le due formazioni

4' Punizione per il Napoli dalla destra diretta a Koulibaly, ma la difesa serba allontana

1' È INIZIATA LA SFIDA!

