Napoli, il tweet di De Laurentiis: "Bravi Ancelotti e i giocatori, contro chi gufa"

Il commento social del presidente dei partenopei dopo il buon pareggio in Champions in casa del Liverpool

Il Napoli strappa un punto importante in ottica qualificazione agli ottavi di Champions in casa dei campioni in carica del Liverpool. Finalmente una gara convincente che da morale agli azzurri in vantaggio ad Anfield con il guizzo di Mertens, pareggiato poi da Lovren di testa.

Nel post gara il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis: "Con Ancelotti e con questa squadra due vittorie e un pareggio contro un Liverpool stracampione. Contro chi gufa addossando il non rendimento a rinnovi non effettuati, questa partita è la risposta definitiva" ha scritto il patron dei partenopei.

"Bravo l'allenatore e bravi i nostri calciatori - ha aggiunto -. Non dobbiamo oggi parlare di misure societarie con i giocatori. Queste vicende le risolveremo tra noi senza pressioni o condizionamenti esterni".

