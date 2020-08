Champions, stasera Barcellona-Napoli. Gattuso: "Come scalare l'Everest"

di Andrea Capello

Il Napoli è pronto per "scalare l'Everest". E' la metafora scelta da Rino Gattuso alla vigilia della sfida degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Al Camp Nou si parte dall'1-1 dell'andata pre lockdown al San Paolo, praticamente un'era geologica fa. Una sfida a porte chiuse, e per i partenopei potrebbe essere un piccolo vantaggio. "Ma una squadra abituata a vincere da tanti anni vuole vincere sempre", avverte. Per questo il Napoli è obbligato a sfoderare una prestazione memorabile, con la consapevolezza che potrebbe anche non bastare. Dalla ripresa però i ragazzi di Gattuso hanno mostrato di avere qualcosa in più e la vittoria in Coppa Italia ha dato una consapevolezza nei propri mezzi che mancava. "Abbiamo fatto bene in questo finale di campionato. Rispetto all'andata siamo migliorati", il pensiero a riguardo di Gattuso.

In casa Napoli resta in forte dubbio la presenza di Lorenzo Insigne. Il fantasista si è allenato completamente con il gruppo e farà di tutto per essere della partita. L'allenatore però preferisce non sciogliere la riserva: "Se sarà al 100% della condizione scenderà in campo", dice lasciando intendere che sarà una decisione 'last minute'. La squadra, comunque, è carica e vogliosa di tentare l'impresa. "Non vogliamo andare in vacanza - assicura il portiere David Ospina - Abbiamo giocatori di personalità". Proprio come mister Gattuso che in carriera di sfide come quella contro i catalani ne ha giocate a bizzeffe. "Quando si giocano partite così bisogna ricordarsi l'infanzia, da dove uno è partito", dice.

Se il Napoli può giocare con la tranquillità di chi ha poco o nulla da perdere altrettanto non si può dire per il Barcellona, con il tecnico Setién sulla graticola. L'allenatore però non vuole parlare del suo futuro. "Non ci ho mai pensato, abbiamo preparato la partita pensando che andremo avanti", spiega. E per il Napoli arrivano parole di grande rispetto. "Gattuso ha dato molto più possesso palla alla squadra, in questo momento difendono molto bene e sanno attaccare e fare male. L'abbiamo studiato a fondo e cercheremo di limitare il loro potenziale e il bel momento in cui si trovano", l'analisi dell'allenatore blagurana. Sicura l'assenza del futuro juventino Arthur. "Ho parlato con lui prima che partisse, la realtà è che da lì in poi non gli ho più parlato", taglia corto Setién. Molto ottimista per il passaggio del turno Sergio Busquets. Il centrocampista non sarà della partita ma carica i compagni: "Daremo il 100% e sono sicuro che andrà bene", le sue parole. Alla banda Gattuso il compito di sovvertire il pronostico.

