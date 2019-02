Napoli, De Laurentiis: "I tifosi vogliono lo scudetto ma erano solo in 17mila allo stadio"

"Il prossimo campionato sarà molto vivace con l'Inter che si sta rinnovando, il Milan che si rinnoverà e la Juventus che forse si acquieterà". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo di Dimaro, in Trentino. Poi il patron azzurro ha tirato una stoccata ai tifosi partenopei. "La loro ambizione è solo vincere lo scudetto non avere una squadra forte che rappresenti in maniera entusiastica la città. Contro la Sampdoria, con biglietti bassissimi doveva esserci lo stadio pieno, invece c'erano solo 17-18 mila spettatori".