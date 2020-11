Napoli-Sassuolo 0-2: Gattuso perde al San Paolo

Il Sassuolo passa 2-0 al San Paolo contro il Napoli nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Decisivo il rigore trasformato al 13' della ripresa da Locatelli e il sigillo di Lopez in pieno recupero. Gli emiliani salgono così a 14 punti, al secondo posto in classifica a meno due dal Milan in vetta, mentre i campani rimangono fermi a 11.

