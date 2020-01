Nainggolan ferma l'Inter: 1-1 contro il Cagliari a San Siro

Passo falso dell'Inter che non va oltre l'1-1 in casa contro il Cagliari rallentando la sua corsa all'inseguimento della Juventus. La formazione nerazzurra va a segno con Lautaro Martinez al 29' ma non riesce nella ripresa a chiudere il match con Sensi e Lautaro e subisce il pareggio al 78' con una conclusione da fuori area di Nainggolan che subisce una leggera deviazione di Bastoni, quanto basta per beffare Handanovic. Forcing finale dei nerazzurri con Lukaku artefice di un'azione travolgente che parte da centrocampo e conclude di poco a lato ma il risultato non cambia. Per il Cagliari una boccata d'ossigeno dopo cinque sconfitte consecutive. Lautaro è stato espulso al 93'

