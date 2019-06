Muriel all'Atalanta, Juve su Pogba e Rabiot, Sensi vicino all'Inter

Il primo colpo è della "Dea" che acquista dal Siviglia l'attaccante ex Fiorentina per una coppia da nazionale colombiana con Zapata. Per il centrocampista del Sassuolo, la società nerazzurra pronta a spendere 30 milioni .

di Alberto Zanello

Per la Champions League l'Atalanta vuole fare le cose in grande. Il primo vero colpo dell'estate in Serie A lo piazza la 'Dea': Luis Muriel, negli ultimi cinque mesi alla Fiorentina, è un nuovo giocatore nerazzurro e va a completare un reparto offensivo di tutto rispetto per la squadra di Gasperini, che potrà contare sugli spunti e i guizzi del colombiano oltre che sulla potenza e fisicità del connazionale Zapata e sulla classe e i lampi di genio di Ilicic e Gomez. "Sono contento, l'entusiasmo che mi hanno trasmesso dal presidente fino al mister è stato importantissimo. E' stato bello sentirsi desiderato, per me è una sensazione unica. Ho solo voglia di iniziare", le prime parole da giocatore dell'Atalanta di Muriel, prelevato a titolo definitivo dal Siviglia. Sui social però l'ex giocatore di Sampdoria e Udinese ha voluto salutare anche Firenze. "Forse non è andata come avremmo voluto. Forse è finita nel modo più strano. Ma nessuno cancellerà mai dalla mia testa e dal mio cuore questi 5 mesi di Firenze. Di Viola. Di Fiorentina. Ci ho messo tutto me stesso, tra gol ed errori. Tra smorfie e bacioni. Ecco, quelli non me li dimenticherò mai - il messaggio del colombiano su Instagram - Così come il calore della gente che vive per la Fiorentina. Che soffre per la Fiorentina. E che spero con tutto il cuore possa tornare a sorridere prestissimo per le vittorie della Fiorentina".

L'Atalanta è scatenata e non vuole fermarsi qui: l'ex Inter Fredy Guarin, che attualmente milita in Cina, è il sogno; Rodrigo Palacio, che deve ancora dare una risposta al Bologna che gli ha presentato una proposta di rinnovo, un obiettivo concreto.

Anche la Juventus sta pianificando le proprie mosse dopo l'annuncio di Maurizio Sarri. Nell'attesa di perfezionare le uscite (Cancelo e Mandzukic hanno le valigie in mano) Pavel Nedved e Fabio Paratici sono pronti a regalare il primo colpo al nuovo tecnico: Adrien Rabiot, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno, è vicino al trasferimento in bianconero. Pronto per lui un contratto da 7 milioni di euro a stagione. Nel frattempo il club continua a lavorare su Paul Pogba. E' notizia di oggi il via libera alla cessione del centrocampista francese da parte del tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer.

L'Inter è a un passo dal piazzare il primo acquisto estivo (arrivo di Godin a parametro zero a parte), con tanto di sgarbo ai cugini del Milan. Stefano Sensi vestirà con ogni probabilità la maglia nerazzurra nella prossima stagione, per una operazione complessiva con il Sassuolo da circa 30 milioni di euro.

Le parti in causa, dal direttore generale dei neroverdi Giovanni Carnevali al procuratore Giuseppe Riso, sono stati avvistati nella sede dell'Inter. "Abbiamo fatto una chiacchierata, vediamo cosa succede nelle prossime ore - ha evidenziato l'agente del centrocampista - Ci sono buone sensazioni".

Restando in Italia, il Genoa è a un passo dal chiudere la trattativa per l'argentino Pedro De la Vega, che si è messo in mostra nell'ultima edizione del Mondiale Under 20. Dall'altra parte dell'oceano danno per fatta l'operazione: al Lanus andranno 10 milioni di euro più il 5% sulla futura vendita. Il Chievo retrocesso infine ha ceduto a titolo definitivo al Cagliari il difensore . Cessione anche in casa Roma: Ezequiel Ponce dopo un lungo girovagare in prestito tra Granada, Lille e Aek Atene lascia la capitale per trasferirsi allo Spartak Mosca.

