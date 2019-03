Mourinho: "Zidane perfetto per il Real Madrid, non sono deluso"

Il ritorno di Zinedine Zidane "è perfetto per il Real Madrid". Parola di Jose Mourinho. Il tecnico portoghese, intervistato da El Chiringuito Tv ha così commentato la decisione di Florentino Perez di richiamare in panchina il tecnico francese delle tre Champions consecutive. "E' perfetto con le cose fantastiche che ha fatto negli ultimi anni. Perfetto per il Madrid e per lui: è una grande opportunità per dimostrare quanto è bravo, soprattutto ora con un nuovo progetto. Penso sia fantastico e spero che tutto vada molto bene", ha detto lo Special One. Alla domanda se sia deluso per non essere stato chiamato, Mourinho ha replicato: "No, che delusione. Non ho mai detto che mi sarebbe piaciuto tornare o che non mi sarebbe piaciuto. Ma non ho parlato con nessuno".



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata