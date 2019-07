Mourinho: "Voglio tornare in panchina, ho il fuoco dentro". E spunta l'ipotesi Valencia

"Mi manca il mio calcio, ho il fuoco dentro". L'estate da disoccupato non va giù a Josè Mourinho, ancora in cerca di una nuova squadra dopo l'esonero al Manchester United. "Adesso ho tempo per pensare e ripensare, per analizzare cosa provo - ha aggiunto in un'intervista a Sky Sports - ed è esattamente il fuoco dentro. I miei amici mi dicono 'goditi l'estate, goditi ciò che non ho mai avuto'. Onestamente non ci riesco, non sono abbastanza felice per farlo". Lo Special One ha escluso l'ipotesi di andare ad allenare una nazionale. "E' troppo presto, ma un giorno vorrei provare questa esperienza - ha spiegato - Potrebbe essere il mio ultimo lavoro, anche se troppo da 'ufficio' e lontano dal quotidiano sul campo". Secondo il 'Mundo Deportivo' il manager portoghese, che in estate ha detto no al Benfica e alla Cina, è finito nel mirino del Valencia.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata