Mourinho chiama Zaniolo. E' il prescelto per il dopo-Eriksen

Sirene di mercato da Londra, sponda Tottenham, per Nicolò Zaniolo. Secondo il Daily Express il giovane talento della Roma piace molto a Josè Mourinho che vede in lui l'erede naturale di Chistian Eriksen. Il danese, che ha più volte rifiutato il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2020, è in procinto di liberarsi dal club londinese a parametro zero e, secondo la stampa francese, sarebbe in trattativa con Psg e Juventus.

Intanto il tecnico portoghese continua a tentare Zaniolo, che già godeva del gradimento del suo predecessore sulla panchina degli Spurs, Mauricio Pochettino. Ma non sarà facile strappare il sì del gioiellino giallorosso classe '99, in gol per la prima volta anche con la nazionale (ha segnato una doppietta nella sfida vinta 9-1 contro l'Armenia ndr), che più volte ha giurato fedeltà alla sua Roma: recentemente ha dichiarato di voler baciare la maglia ad ogni gol. Eppure il tabloid inglese sottolinea che il numero 22 romanista non ha mai spento del tutto le voci che lo vorrebbero in Premier. Mourinho spera, nel frattempo la sfida alle altre pretendenti, Psg e United, è lanciata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata