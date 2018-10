Il Leicester annuncia la morte del presidente Srivaddhanaprabha

Il presidente del Leicester Vichai Srivaddhanaprabha è morto insieme ad altre quattro persone nello schianto del suo elicottero avvenuto sabato sera, subito dopo la partita con il West Ham, all'esterno del King Power Stadium. Lo comunica in una nota il club inglese.

Il velivolo, decollato come accadeva abitualmente dopo ogni gara dal cerchio del centrocampo, ha perso il controllo pochi istanti dopo esser partito, intorno alle 21.30 (le 20.30 in Inghilterra) ed è stato travolto dalle fiamme subito dopo l'impatto, avvenuto in un parcheggio nelle vicinanze, probabilmente per un problema al motore.

Il 61enne proprietario del club inglese, il cui patrimonio nel 2016 è stato stimato in 2,9 miliardi di dollari, ha costruito la sua fortuna attraverso i negozi duty-free. Il miliardario thailandese ha comprato il Leicester per 40 milioni di euro nel 2010, quando militava in seconda divisione, arrivando fino all'incredibile vittoria della Premier League, la prima nella storia delle Foxes, nel 2016, sotto la guida di Claudio Ranieri. Il suo cognome, Srivaddhanaprabha (quello originario era Raksriakson) gli è stato conferito nel 2013 dal re di Thailandia.

