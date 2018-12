Morte Pulici, Inzaghi: "Perdiamo un grande laziale e un grande uomo"

"Quest'oggi perdiamo un grande laziale ed un grandissimo uomo". Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi intervenendo in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta ha ricordato così Felice Pulici, portiere dello storico scudetto del 1974, scomparso oggi all'età di 72 anni. "Questa notizia tocca tutto il mondo Lazio e, personalmente, conservo un ricordo bellissimo di Felice: quando sono arrivato alla Lazio nel 1999, Pulici era un dirigente biancoceleste ed un punto fermo del nostro spogliatoio - ha raccontato - Era molto vicino a noi giocatori in quel periodo ed è stato molto importante per le nostre vittorie ed anche per il mio inserimento nell'ambiente romano. Colgo l'occasione per esprimere le mie condoglianze alla famiglia".