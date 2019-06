Mondiali femminili, la Germania fatica con la Cina: 1-0

Esordio positivo solo dal punto di vista del risultato per la squadra tedesca, tra le favorite per il titolo.

Esordio positivo per la Germania ai Mondiali di calcio femminile, in Francia. A Rennes, la compagine tedesca, una delle favorite per la vittoria finale, si è imposta sulla Cina per 1-0 grazie ad un gol di Gwinn al 66' che ha ripreso dal limite la respinta della difesa cinese su un calcio d'angolo e ha messo in rete con un gran tiro sulla destra della portiera cinese.

Ma da parte tedesca non è stata una gran partita e, soprattutto nel primo tempo, la Cina avrebbe potuto segnare in almeno un paio di occasioni. Un pareggio non sarebbe stato un risultato ingiusto.

Nel Gruppo B si giocherà questo pomeriggio anche la partita fra Spagna e Sudafrica.

