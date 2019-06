Mondiali under 20, trionfa l'Ucraina. Battuta in finale la Corea del Sud: 3-1

L'Ucraina si laurea campione del Mondo ai Mondiali di calcio Under 20 in Polonia. Nella finale di Lodz, la compagine ucraina, che in semifinale aveva battuto l'Italia (1-0), ha sconfitto per 3-1 la Corea del Sud. Asiatici in vantaggio dopo 5' con un rigore di Lee Kangin. La rimonta dell'Ucraina con le reti di Supriaha al 34' e al 53', di Tsitaishvili all'89'.

Al terzo posto l'Ecuador che, nella finale per il terzo posto di ieri, ha battuto (1-0) l'Italia di Nicolato. Gli azzurri hanno sbagliato un rigore.

