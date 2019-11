Mondiali U17, sfuma il sogno dell'Italia. Brasile in semifinale

Si infrange contro il Brasile l'impresa dell'Italia al Mondiale U17. Gli Azzurrini escono sconfitti per 2-0 dal match contro i padroni di casa, che mettono la parola fine sul percorso della squadra di Carmine Nunziata, tornata tra le migliori otto del mondo dopo dieci anni. Non è bastata la grinta di Gnonto e compagni per evitare la sconfitta e staccare il pass per le semifinali.

Al 6' i verdeoro sono già in vantaggio con Patryck che vede lo spazio e sorprende Molla sul suo palo con un piatto sinistro morbido che accarezza l'incrocio e si insacca. Alla seconda disattenzione il Brasile ci punisce ancora: Peglow al 40' fa secco il portiere azzurro con un diagonale rasoterra che sbatte sul palo e finisce in rete. E' il raddoppio brasiliano che arriva nel miglior momento di un'Italia pericolosa con i colpi di testa di Mura e Gnonto, che si divora il gol che avrebbe riaperto il match lasciandosi ipnotizzare da Donelli all'83'.

Dalla qualificazione al Mondiale 2019 ottenuta solo grazie al cambiamento di sede della manifestazione, dal Perù al Brasile, alla semifinale. Soddisfazione per la nazionale verdeoro che se la vedrà con la Francia per un posto in finale, orgoglio per quella azzurra che esce a testa alta di fronte ai 15 mila di Goiana e abbandona la scena di un Mondiale a cui avrebbe potuto chiedere di più.

I risultati dei quarti di finale:

Olanda 4-1 Paraguay

Corea del Sud 0-1 Messico

Spagna 1-6 Francia

Brasile 2-0 Italia

Gli accoppiamenti delle semifinali:

Messico - Olanda (14/11 alle 20.30, Stadio Bezerrao, Gama)

Francia - Brasile (15/11 00.00, Stadio Bezerrao, Gama)

