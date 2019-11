Mondiali U17, per l'Italia sconfitta innocua: agli ottavi c'è l'Ecuador

Arriva la prima sconfitta al Mondiale Under17 in Brasile per l’Italia, già qualificata agli ottavi. Con il Paraguay, Mister Nunziata schiera una formazione inedita, cambiata per nove undicesimi rispetto alle due prime gare le cui vittorie sono valse l’accesso agli ottavi. Gli Azzurrini cominciano bene con il gol del vantaggio siglato al terzo minuto da Pirola che insacca di testa su punizione di Oristanio. Il Paraguay rimonta grazie al destro da due passi di Duarte al 37' e al tocco sotto misura di Quinone, che devia in rete la punizione di un compagno al 52'.

L'Italia mantiene comunque il secondo posto nel girone che significa Ecuador, squadra che il 7 novembre affronterà l’Italia all'Estadio Kleber Andrade di Cariacica, alle 20.30 italiane nella gara valevole per gli ottavi di finale: “Analizzeremo la partita di oggi – ha dichiarato a fine gara il tecnico azzurro – e vedremo quali errori sono stati commessi per far meglio alla prossima. Conoscevamo il valore del Paraguay ed è normale che a questo punto del Mondiale si dia respiro ai ragazzi che hanno giocato sempre e dare agli altri la possibilità di entrare in campo. In fondo credo non sia stata una brutta partita – conclude Nunziata – : abbiamo lottato fino alla fine ma è andata così”.

