Mondiali U17, Italia ai quarti: sfiderà il Brasile

Basta un gol all'Italia U17 per battere l'Ecuador e accedere ai quarti di finale dei Mondiali di categoria in corso in Brasile. La rete della qualificazione porta la firma Gaetano Oristanio che, al 76', fa secco il portiere con una punizione strepitosa di sinistro dritta all'incrocio dei pali. È il gol che sblocca e decide una partita non priva di emozioni, in cui gli Azzurrini erano già andati vicino al vantaggio nel primo tempo con Cudrig, per poi affidarsi ai riflessi di Molla sul tiro dalla distanza di Cuera e a un briciolo di fortuna sul diagonale ravvicinato di Mina e transitato vicino al palo. Poi la magia di Oristanio che vuol dire passaggio del turno, ma anche Brasile. Ai quarti di finale la nazionale di Carmine Nunziata affronterà proprio i padroni di casa nel match in programma l'11 novembre alla mezzanotte italiana all'Estádio Olímpico Pedro Ludovico di Goiânia.

Nell'ultimo ottavo di finale giocato nella notte italiana, il Paraguay fa fuori l'Argentina rimasta in dieci uomini, imponendosi per 3-2. Gli accoppiamenti dei quarti di finale:

Olanda - Paraguay (10/11 alle 20.30, Estádio Kléber Andrade, Cariacica)

Spagna - Francia (11/11 alle 20.30, Estádio Olímpico Pedro Ludovico, Goiânia)

Corea del Sud - Messico (11/11 alle 00.00, Estádio Kléber Andrade, Cariacica)

(12/11 alle 00.00, Estádio Olímpico Pedro Ludovico, Goiânia)

