Mondiali femminili, Usa ai quarti: battuta la Spagna 2-1

Il gol vittoria per le americane di Rapinoe, che firma una doppietta. Ora per le ragazze a stelle e strisce la sfida con la Francia

Gli Stati Uniti soffrono più del previsto ma si qualificano per i quarti di finale del Mondiale di calcio femminile, in corso in Francia. A Reims le campionesse in carica superano 2-1 la Spagna. Dopo il botta e risposta nel primo tempo, rete di Rapinoe su rigore al 7' e pareggio due minuti più tardi di Hermoso, nella ripresa ancora Rapinoe, sempre dagli undici metri, segna il gol qualificazione a un quarto d'ora dalla fine. Gli Usa ai quarti affronteranno le padrone di casa della Francia.



